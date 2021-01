Überraschender Wetter-Trend

Animation zeigt: In diesen Regionen fallen bis morgen 20 Zentimeter Schnee

Wetter in Deutschland: In diesen Regionen fallen bis morgen 20 Zentimeter Schnee. (Quelle: t-online)

Die Luftmassengrenze sorgt derzeit nicht nur bei den Temperaturen für große Unterschiede in Deutschland, sondern auch beim Niederschlag. Einige Regionen erwarten dadurch überraschend kräftigen Schneefall.

14 Grad in Freiburg, Temperaturen um den Gefrierpunkt in Magdeburg, Berlin oder Hamburg: Am Freitag sorgte die Luftmassengrenze mit Tiefdruckgebiet Olaf für große Temperaturunterschiede in Deutschland. In der Nacht zu Samstag sorgt das auch beim Niederschlag für Gegensätze. Während es in den Alpen kräftig regnet, erwarten andere Teile Deutschlands starken Schneefall. Dabei trifft es vor allem Regionen, die in diesem Jahr bislang von Schneemassen verschont geblieben waren.

Wo in der Nacht zu Samstag bis zu 20 Zentimeter Neuschnee fallen und wie sich das Wetter in den kommenden Tagen entwickelt, sehen Sie in unserer Animation oben. Sie finden den Beitrag auch hier.