Nach Notruf

Polizei sucht mit Großaufgebot nach Kind in der Enz

29.01.2021, 16:46 Uhr | dpa

Großeinsatz in Pforzheim: Die Polizei unterstützte die Rettungskräfte aus der Luft (Archivbild). (Quelle: imago images)

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, DLRG und Rettungsdienst haben am Freitagvormittag in Pforzheim nach einem Kind gesucht, das möglicherweise in die Enz gefallen ist – allerdings ohne Erfolg.

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften hat die Enz in Pforzheim nach einem Kind abgesucht. Am Freitagmorgen wurde der zuständigen Feuerwehr gemeldet, dass ein Kind in dem Fluss treibe. Zwar waren bereits wenige Minuten später Einsatzkräfte zur Stelle, dennoch wurde wegen der Fließgeschwindigkeit des Flusses nicht ausgeschlossen, dass das Kind über die Stadtgrenze hinausgetrieben wurde, wie die Feuerwehr mitteilte.



Demnach wurden zusätzlich ein Hubschrauber der Polizei, eine weitere Feuerwehr und Strömungsretter sowie Taucher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) eingesetzt. Nach eineinhalb Stunden wurde die Suche erfolglos abgebrochen.