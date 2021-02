Unglück in Niedersachsen

Drei Pferde von Güterzug erfasst und getötet

08.02.2021, 16:21 Uhr | AFP

Ein Güterzug kollidiert in der Nähe von Vechelde mit drei Pferden, die von ihrer Weide auf die Gleise gelaufen waren. Der Lokführer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen, die Tiere sterben.

In Niedersachsen sind drei Pferde von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Wie die Bundespolizei am Montag in Hannover mitteilte, kollidierten die Tiere am späten Samstagabend nahe Vechelde bei Braunschweig mit dem Zug. Der Lokführer konnte den Zusammenstoß auch durch eine Notbremsung nicht mehr verhindern.

Nach Angaben der Beamten kamen die Pferde von einer nahen Weide. Wie sie von dort entkamen und auf die Gleise gelangten, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dazu liefen noch.