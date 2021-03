Expertin zeigt im Video

Wie problematisch sind die neuen Corona-Selbsttests?

Streichen, tröpfeln, ablesen: So einfach stellt man sich den Ablauf beim Corona-Selbsttest vor. Doch was trivial klingt, birgt teils noch große Risiken. Eine Expertin klärt über fünf Nachteile der Laientests auf.

Die ersten drei Corona-Schnelltests sind in Deutschland für Laien zugelassen – mehr als 350 weitere befinden sich bereits im Zulassungsprozess. Laut Bundesgesundheitsministerium sollen die Laientests eine Alternative zum professionell durchgeführten Antigen-Test bieten und so in Alltagssituationen mehr Sicherheit geben, um Freiheiten und mögliche Lockerungen der Beschränkungen zu ermöglichen.

Experten aber warnen vor zu großen Hoffnungen. Unter ihnen ist auch Prof. Dr. Mariam Klouche von der Deutschen Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin. Im Video bei t-online hat die Fachärztin über teils gravierende Probleme gesprochen. Wir stellen fünf entscheidende Nachteile der Selbsttests vor und sagen Ihnen, was bei der Nutzung besonders wichtig ist.

Worauf beim Selbsttests zu Hause geachtet werden sollte, wie sicher sie wirklich sind und in welchen Bereichen sie besonders sinnvoll sein könnten, sehen Sie direkt hier oder oben im Video.