Wetter-Kolumne im Video

Polarluft – hier kann bis zu einem Meter Neuschnee fallen

Die neue Woche wird zwar längst nicht mehr so windig, aber noch mal winterlich kalt. Im Laufe der Woche müssen wir uns warm anziehen. Die Schneefallgrenze sinkt, in einigen Gebieten schneit es kräftig.



Ein stürmisches Wochenende liegt hinter uns. Die Böen gehen – der Schnee kommt. In einigen Regionen Deutschlands kehrt der Winter noch einmal so richtig zurück. Dabei werden die Tage in der neuen Woche zwischendurch aber auch durchaus freundlich und trocken, Wie genau das Wetter bei Ihnen wird, sehen Sie in den Wetterkarten und Erklärungen unserer Wetterexpertin Michaela Koschak im Video oben oder hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.







Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene.