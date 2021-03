Polizei ermittelt

Auto rammt Fußgänger in US-Stadt San Diego - drei Tote

15.03.2021, 21:28 Uhr | dpa

Rettungskräfte stehen am Unfallort in San Diego, nachdem ein 71-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf einen Gehsteig geraten und in eine Gruppe Fußgänger gerast ist. Foto: Gregory Bull/AP/dpa. (Quelle: dpa)