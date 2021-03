Animation zeigt herannahendes Tief

Sturm, Schneeregen, Gewitter: Kaltfront rollt auf Deutschland zu

Animation zeigt rasante Kaltfront: Nach einer eher frühlingshaften Woche kündigt sich ein Wetterumschwung an, der es in sich hat. (Quelle: t-online)

Nach einer eher frühlingshaften Woche kündigt sich eine neue Kaltfront an. Neben Regen und kräftigem Wind drohen teils sogar Schneeregen und Gewitter. Doch das Tief ist nur von kurzer Dauer.

Deutschland muss sich in den kommenden Tagen auf ungemütliches Wetter einstellen. Das Tiefdruckgebiet Quasimodo bringt von Westen her kalte Luftströme und starken Wind in die Bundesrepublik. Am Samstag drohen vielerorts deshalb Gewitter und stürmische Böen. In vereinzelten Regionen treten sogar Schnee- und Graupelschauer auf. Dazu wird es in ganz Deutschland deutlich kühler.



Doch der Wetterumbruch ist nur von kurzer Dauer. Ein Hochdruckgebiet ist bereits auf dem Weg – und das hat es in sich. Anhand von Wetteranimationen oben im Video zeigt t-online, wie genau das Wetter in den nächsten Tagen in Ihrer Region wird.

Die Wetteranimationen oben im Video oder hier zeigen, von wo sich die nasskalten Strömungen ausbreiten und welche Gebiete mit besonders viel Wind und Regen rechnen müssen.