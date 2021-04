Wetterkolumne im Video

Der Winter kann's nicht lassen – Karte zeigt, wie kalt es bei Ihnen wird

Luftmassengrenze über Deutschland: Hier wird das Wetter am Wochenende besonders turbulent. (Quelle: t-online)

Hier droht am Wochenende Dauerregen

Eine Luftmassengrenze über Deutschland bringt große Wetterunterschiede. Teils droht Dauerregen, während andernorts die Sonne strahlt. Dazu gibt es Temperaturunterschiede von bis zu 20 Grad.

Das Wetter am Wochenende wird durch ein besonderes Phänomen geprägt: eine scharfe Luftmassengrenze. Deshalb kommt es in Teilen Deutschlands zu starkem Dauerregen, während andernorts die Sonne scheint. Außerdem sind innerhalb von Deutschland Temperaturunterschiede von teils 20 Grad zu erwarten. Wie genau das Wetter in Ihrer Region wird, sehen Sie im Video oben oder hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.







Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene.