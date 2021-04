Feuerwehr löscht Brand

Frau stirbt wohl durch Kohlenmonoxid aus der Dusche

26.04.2021, 14:25 Uhr | dpa

Blaulicht der Feuerwehr: in Schleswig-Holstein ist eine Frau womöglich durch eine Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. (Quelle: picture alliance / Daniel Bockwoldt/dpa)

In Schleswig-Holstein ist es zu einem fatalen Brand gekommen: Eine Frau starb, ein Mann wurde verletzt. Die Feuerwehr vermutet, dass eine mit Gas betriebene Dusche die Ursache sein könnte.

Im Kreis Pinneberg ist eine Frau vermutlich wegen einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Es habe einen Einsatz am Sonntagmorgen in Hasloh gegeben, bestätigte die Feuerwehr. Eine Frau sei ums Leben gekommen und ein Mann in ein Krankenhaus gebracht worden. Außerdem habe man Kohlenmonoxid festgestellt. Nähere Angaben konnte ein Sprecher nicht machen. Zuvor hatte SHZ.de berichtet.

Dem Bericht zufolge war die Frau leblos in einem Haus gefunden worden, in dem eine mit Gas betriebene Campingdusche installiert ist. Die Polizei konnte am Sonntagabend keine Angaben machen.

Kohlenmonoxid ist ein geruchloses sauerstoffverdrängendes Gas. Es kann schläfrig und bewusstlos machen – und schließlich auch zum Tod führen.