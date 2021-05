Unfall in Sachsen

Rettungswagen kollidiert mit Straßenbahn

28.05.2021, 10:19 Uhr | t-online

Rettungswagen der Johanniter (Symbolbild): Ein Wagen wie dieser war in Radebeul mit einer Straßenbahn kollidiert. (Quelle: Karina Hessland/imago images)

Unfall im sächsischen Radebeul: Ein Rettungswagen ist mit einer Straßenbahn kollidiert. Ein Mensch wurde dabei verletzt. Hintergründe sind noch unklar.

Ein Rettungswagen ist in Radebeul, einer Kreisstadt in Sachsen, mit einer Straßenbahn zusammen gestoßen. Das berichtet "Radio Dresden". Der Rettungswagen war durch den Unfall auf die Beifahrerseite gekippt. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an, um den Wagen zu bergen. Wie es zu dem Unfall gekommen war, ist derzeit noch nicht bekannt.

Angaben der Polizei zufolge, ist ein Mensch ins Krankenhaus gebracht worden. Die Straße wurde gesperrt, ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.