Unglück in Rheinland-Pfalz

Wohnwagen löst sich von Auto und tötet Radfahrer

30.05.2021, 17:45 Uhr | dpa

Bei einer Fahrradtour am Sonntag wurde ein Pärchen auf Rädern böse überrascht: Ein Wohnwagen entkoppelte sich von einem Wagen und erfasste sie. Der Mann starb, die Frau wurde schwer verletzt.

Ein Wohnwagen hat sich auf der Bundesstraße 53 bei Traben-Trarbach in Rheinland-Pfalz von einem Auto gelöst und ist gegen zwei Radfahrer geprallt. Der Mann starb bei dem Unfall am Sonntagmittag an der Mittelmosel, die Frau wurde schwer verletzt, wie die Polizei in Zell berichtete.

Das Alter der Unfallopfer blieb zunächst unklar. Ein Polizeisprecher schätzte sie auf Mitte 50. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Warum sich der Wohnwagen von dem Auto löste, stand zunächst nicht fest. Das Gespann war zwischen Traben-Trarbach und dem Stadtteil Wolf unterwegs, die Radler auf einem asphaltierten Radweg parallel zur Straße.