Bei Hamburg

Geisterfahrer kracht in Auto – zwei Tote

31.05.2021, 03:48 Uhr | t-online, wan

Horrorszenario für jeden Autofahrer: Ein Geisterfahrer kommt auf der Autobahn entgegen. In Schleswig-Holstein hat ein solcher Frontalzusammenstoß jetzt zwei Menschenleben gekostet.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei ist am Sonntagabend auf der A24 bei Hornbek ein Autofahrer frontal in ein anderes Fahrzeug gekracht. Der Mann war offenbar als Geisterfahrer unterwegs, das andere Fahrzeug war auf dem Weg in Richtung Hamburg.

Bei dem Zusammenstoß wurden dessen Fahrzeuginsassen so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starben. Eine Person soll ins Krankenhaus gebracht worden sein. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Hamburg für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.