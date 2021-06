Sturz in die Tiefe

Mann will entflogenen Papagei einfangen – und verletzt sich schwer

04.06.2021, 18:07 Uhr | dpa

Bei dem Versuch seinen entflogenen Papagei wieder einzufangen, hat sich ein Mann in Nordrhein-Westfalen schwer verletzt. Um das Tier wieder einzufangen, kletterte der 40-Jährige auf einen Baum – und stürzte.

Ein Mann (40) hat sich in Düsseldorf schwer verletzt, als er versuchte, seinen entflogenen Papagei im Baum wieder einzufangen. Nach Angaben der Feuerwehr vom Freitag stürzte der Mann am Vorabend mehrere Meter in die Tiefe. Der Vogel war aus seinem Zuhause entflogen und saß auf einem Ast in der Krone eines Baumes. Der Besitzer hatte versucht, den Papagei eigenmächtig wieder einzufangen und war dabei abgestürzt.

Wie die Feuerwehr mitteilte, musste der schwerst verletzte Mann fixiert und in eine Klinik gebracht werden. Eine Angehörige erlitt als Augenzeugin einen Schock. Für sie wurde ein zweiter Rettungswagen gerufen. Auch die Rettungskräfte konnten den Papagei letztlich nicht erwischen.

"Trotz intensivster Bemühungen" der Feuerwehr mit Leitern und der Höhenrettungsgruppe den Vogel wieder einzufangen, sei es den Wehrleuten nicht gelungen. Der Einsatz der 19 Einsatzkräfte endete nach rund zwei Stunden.