Wetter-Kolumne im Video: "Die erste Hitzewelle des Jahres steht an"

Ein Hochdruckgebiet beschert Deutschland ein besonders warmes und trockenes Wetter – die erste Hitzewelle für dieses Jahr. Teils steigen die Temperaturen bis auf 36 Grad.

Der Start in die neue Woche wird sonnig, heiß und trocken, die Temperaturen steigen in den hochsommerlichen Bereich. Damit steht die erste Hitzewelle für dieses Jahr an. Teils werden sogar Temperaturen von 36 Grad erreicht. Dazu aber gibt es vereinzelt auch Gewitter.

Wie genau das Wetter in den kommenden Tagen bei Ihnen wird und wo die Temperaturen nahezu tropisch werden, erklärt Expertin Michaela Koschak im Video oben oder hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.