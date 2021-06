Unglück in Thüringen

Jugendlicher Radfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Triebwagen

20.06.2021, 11:31 Uhr | AFP, t-online

Tragischer Unfall in Nordhausen: Ein 15-Jähriger ist bei der Überquerung eines Bahnübergangs von dem Triebwagen eines Zugs erfasst worden. Die Ermittlungen dauern noch an.

Ein 15-Jähriger ist in Thüringen von der Harzer Schmalspurbahn erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei in Nordhausen befuhr der Jugendliche am Samstag mit seinem Fahrrad die Fußgängerquerung der Bahn in der Stadt in Nordthüringen und übersah dabei einen herannahenden Triebwagen.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Jugendliche tödlich verletzt wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.