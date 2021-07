Riesige Rauchwolke

Feuer in Kölner Lagerhalle legt Bahnverkehr lahm

03.07.2021, 20:11 Uhr | dpa

Im Kölner Stadtteil Porz ist eine Lagerhalle in der Nähe der Bahngleise in Brand geraten. Die Bahn sperrte daraufhin die Strecke Richtung Bonn und es kam zu Verspätungen.

Eine Lagerhalle ist am späten Samstagnachmittag in Köln unweit der Bahnstrecke Richtung Bonn in Brand geraten. Das Feuer war aus zunächst nicht geklärter Ursache in dem Gebäude in Rheinnähe ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Über dem Stadtteil Porz bildete sich eine große Rauchwolke, Anwohner sollten Türen und Fenster sicherheitshalber geschlossen halten.

Verletzte gab es nach ersten Informationen nicht. Laut Medienberichten beendete die Feuerwehr den Einsatz nach eineinhalb Stunden. Laut dem "Kölner Stadtanzeiger" hatte die Bahn den Streckenabschnitt zwischen Siegburg/Bonn und Köln gesperrt, wodurch es zu Verspätungen kam.