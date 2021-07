Wetter im Video

Animation zeigt: Erst Temperaturen bis über 30 Grad – dann neue Unwetter

Kaltluftfront drängt nach Deutschland: Hier kann es in den kommenden Tagen Gewitter mit teils heftigem Regen geben. (Quelle: t-online)

Die Unwetter in Deutschland reißen nicht ab: Nun bringt ein neues Tiefdruckgebiet wieder Kaltluft und viel Regen. Eine Animation zeigt, wo es besonders ungemütlich wird.

Tief "Zyprian" drängt ab heute nach Deutschland und bringt neben kühleren Temperaturen auch feuchte Luftmassen mit sich. Die Folge: Immer wieder kommt es in den nächsten Tagen in einigen Regionen zu teils heftigen Regenfällen. Auch neue Unwetter kündigen sich an.

Mancherorts kann es dann richtig brodeln: Am Dienstagabend ziehen erste Gewitter mit Sturmböen übers Land und auch am Donnerstag und Freitag kann es in einigen Landesteilen krachen, während man sich anderswo über mehrere Sonnenstunden freuen kann.

Wo die Unwetter in den kommenden Tagen besonders heftig ausfallen, wie das Wetter bei Ihnen wird und in welchen Urlaubsregionen es weiterhin warm bleibt, sehen Sie im Video hier oder direkt oben im Text.