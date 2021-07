Umfrage zeigt

Mehrheit befürwortet Geldstrafen für Impf-Schwänzer

06.07.2021, 17:22 Uhr | dpa

Impfzentrum in Rostock: 65,8 Prozent der Deutschen sind für ein Bußgeld, wenn der Impftermin nicht abgesagt wird. (Quelle: Frank Hormann/imago images)

Wer seinen Impftermin nicht absagt, soll ein Bußgeld bezahlen – das denken zwei von drei Deutschen. Besonders eine Altersgruppe spricht sich für die Strafe aus.

Menschen, die einen Impftermin ohne Absage verstreichen lassen, sollten nach Auffassung einer Mehrheit der Deutschen Geldbußen zahlen. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Bonner "General-Anzeigers" sprachen sich 65,8 Prozent für eine solche Abgabe von "Impftermin-Schwänzern" aus. 28 Prozent lehnten sie ab, der Rest ist unentschieden.



Am deutlichsten fiel die Zustimmung in der Gruppe der über 65-Jährigen aus. Hier plädierten fast drei Viertel für eine Geldbuße, wenn jemand seinen Impftermin ohne Absage nicht wahrnimmt.

Forderungen nach Sanktionen für Menschen, die Impftermine ohne Absage verfallen lassen, waren am Wochenende aufgekommen. Vermutet wird, dass Menschen Termine verstreichen lassen, weil sie im Urlaub sind, weil sie die Corona-Gefahr als nicht mehr so hoch einschätzen oder weil sie inzwischen einen früheren Termin bei einem Betriebsarzt oder in einer Praxis bekommen haben. Die Bundesregierung lehnt Strafzahlungen ab.