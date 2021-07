Wetter-Kolumne im Video

Regen und kräftige Gewitter setzen vielen Regionen zu

Das Wetter kommt einfach nicht zur Ruhe. Zum Wochenende kündigen sich wärmere Temperaturen an. Doch dazu wird es größtenteils nass und stürmisch. Nur stellenweise bleibt es freundlich.

Weltweit haben viele Regionen mit Hitzerekorden zu kämpfen. In Spanien soll am Wochenende Sahara-Hitze ankommen. Dort dürften die Temperaturen weit über die 40-Grad-Marke klettern. Auch in Deutschland steigen die Temperaturen zum Wochenende, dazu wird das Wetter turbulent. Auf die Bundesrepublik zieht ein neues Tiefdruckgebiet zu und bringt vielerorts kräftige Regenfälle – und auch neue Unwetter. t-online-Wetterexpertin Michaela Koschak erklärt, wie genau das Wetter in Ihrer Region wird.

In welchen Regionen es am Wochenende besonders nass werden dürfte und wo es am freundlichsten wird, erfahren Sie im Video oben oder hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.



Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.