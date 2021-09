Tragödie in Nordmazedonien

Brand in Corona-Station – mindestens zehn Tote

09.09.2021, 03:58 Uhr | AFP

Feuer in Nord-Mazedonien: Mindestens 10 Menschen starben bei einem Brand in einer Corona-Klinik. (Quelle: Uncredited/RTV21 via AP/dpa)

In einer Klinik für Corona-Patienten in Nordmazedonien ist ein Feuer ausgebrochen. Mindestens zehn Patienten kamen dabei ums Leben – und die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen.

In Nordmazedonien sind bei einem Brand in einem Behelfskrankenhaus für Corona-Patienten mindestens zehn Menschen gestorben. "In Tetovo ist ein schrecklicher Unfall passiert, der zahlreiche Leben gekostet hat", schrieb Gesundheitsminister Venko Filipce am Mittwochabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die bisher bestätigte Zahl der Todesopfer könne noch steigen.

Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer in der Stadt im Nordwesten des Landes am späten Nachmittag aus. Die Einsatzkräfte brauchten demnach rund 45 Minuten, um den Brand zu löschen. Die Corona-Station war vergangenes Jahr errichtet worden, um das fragile Gesundheitssystem des Balkanlandes zu entlasten.

Zuletzt war die Zahl der Corona-Infektionen in Nordmazedonien wieder gestiegen. Die Zahl der täglichen Todesfälle liegt derzeit bei etwa 30. Insgesamt hat das Land mit seinen zwei Millionen Einwohnern seit Beginn der Pandemie mehr als 6.100 Todesopfer verzeichnet.