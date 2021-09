"Sehr tragischer Arbeitsunfall"

Landwirt stirbt bei Sturz in Güllefass – Vater schwer verletzt

12.09.2021, 13:34 Uhr | dpa

In Rheinland-Pfalz ist ein Landwirt in ein Güllefass gefallen und daraufhin gestorben. Der Vater des Verunglückten hatte noch versucht, ihn zu retten – und zog sich selbst schwere Verletzungen zu.

Ein Landwirt ist in Griebelschied (Landkreis Birkenfeld) bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der 34-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen am Freitagnachmittag in ein Güllefass gefallen, sagte ein Sprecher der Polizei in Kirn am Samstagmorgen. Am Sonntag ergänzte ein Polizeisprecher, dass sich das Fass auf einem Anhänger befunden habe.

Der Vater des Verunglückten habe vergeblich versucht, ihn zu retten. Schwer verletzt sei der Vater mit einem Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen worden.

Möglicherweise seien in dem Fass lebensgefährliche Güllegase entstanden, vermutete der Polizeisprecher am Sonntag. "Das ist ein sehr tragischer Arbeitsunfall gewesen", fügte er hinzu. Die Ermittlungen dauerten an.