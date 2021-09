Nach mildem Wochenende

Wetterkarten zeigen: Hier kommt der Herbst

27.09.2021, 15:36 Uhr

Nach mildem Wochenende: In einigen Regionen droht herbstliches Wetter – wo genau, erklärt Ihnen t-online-Wetterkolumnistin Michaela Koschak. (Quelle: t-online)

Nach einem milden und weitestgehend trockenen Wochenende, droht nun in einigen Regionen herbstliches Wetter. t-online-Wetterkolumnistin Michaela Koschak erklärt, wie das Wetter bei Ihnen wird. (Quelle: t-online)

In diesen Regionen drohen neue Regenwolken

Nach einem in weiten Teilen milden Wochenende kommt nun der Herbst zurück. Während es in einigen Regionen richtig nass wird, bleibt es andernorts sonnig.

Bis zu 27 Grad wurde es in einigen Regionen am Wahlsonntag warm. Und der Aufwärtstrend setzt sich teilweise fort: In einigen Landstrichen werden Temperaturen bis 24 Grad Celsius erwartet.

Doch auch der Herbst meldet sich zurück: In weiten Teilen ziehen Regenwolken auf. Auch in bislang sonnigen Regionen drohen bald schon die ersten Herbstschauer.

Welche Temperaturen uns erwarten und in welchen Regionen die Sonne besonders lange scheint, zeigt Ihnen Michaela Koschak anhand von Wetterkarten im Video oben oder direkt hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.