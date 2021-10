Video zeigt herannahendes Tief

In diesen Regionen drohen in wenigen Stunden Sturmböen

Ein Sturm zieht auf: Die Animation zeigt, wo in Deutschland die Böen am heftigsten werden. (Quelle: t-online)

Auf schönstes Spätsommerwetter folgt der erste Herbststurm des Jahres. Mit ihm kommen Regen und Abkühlung. In welchen Regionen Sie sich auf den Sturm einstellen müssen, zeigt das Video.



Nach einem kurzen Intermezzo mit spätsommerlichen Gefühlen am Mittwoch kommen in der Nacht Sturmböen, Regen und kalte Temperaturen nach Deutschland. Am Donnerstag nimmt der Sturm dann richtig Fahrt auf. t-online zeigt, welche Regionen in den kommenden Tagen besonders von starkem Wind und Regenfällen betroffen sind.

Wann der Sturm bei Ihnen ankommt und wie kalt es bei Ihnen wird, sehen Sie hier oder oben im Video.