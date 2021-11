Schon Millionen Abrufe

Aldi-Verkäufer wird zum Riesenhit im Netz

Mit ihrem Tiktok-Video an einer Aldi-Kasse wurde Elaine Victoria zum Star auf der Social-Media-Plattform. Nun zieht ein anderer Aldi-Mitarbeiter die Aufmerksamkeit auf sich. (Quelle: t-online)

Tekin Tee hat bei seiner Arbeit in einer Aldi-Nord-Filiale sichtlich Spaß: Auf der Videoplattform Tiktok begeistert er immer mehr Nutzer mit seinen kurzen, humoristischen Einblicken in seinen Arbeitsalltag – ob übermotivierte Kunden am frühen Morgen, ein knausriger Chef oder Ärger über den Wahnsinn im Arbeitsalltag.

Im Sommer hatte eine andere Aldi-Mitarbeiterin mit ihrem Video weltweit für Aufsehen gesorgt. Elaine Victoria hatte darin zu dem Hit "Wild" von Jessie J performt – und das an einer Aldi-Kasse.

Videos von Tekin Tee bei seiner Arbeit, welche Kunden er darin unter anderem aufs Korn nimmt und wie sein Chef dabei wegkommt, sehen Sie im Video hier oder oben.