Patienten in Südafrika

Ärztin: Milde, aber ungewöhnliche Omikron-Symptome

28.11.2021, 01:25 Uhr | t-online, wan

Menschen mit Masken stehen in einer Schlange in Johannesburg (Südafrika): Eine Ärztin berichtet von ungewöhnlichen Symptomen bei der neuen Virusvariante. (Quelle: Denis Farrell/dpa)

Die Omikron-Variante ist mittlerweile auch in Europa angekommen. Eine Ärztin in Südafrika, die als erste die Behörden alarmierte, berichtet von einem veränderten Krankheitsbild bei Patienten.

Dr. Angelique Coetzee gehört zu den ersten Ärztinnen in Südafrika, die Patienten mit der Omikron-Variante in ihrer Praxis hatten. In einem Interview mit der englischen Zeitung "The Telegraph" berichtet sie von ungewöhnlichen Symptomen.

Sie sei aufmerksam geworden, weil junge Menschen sehr starke Ermüdungserscheinungen hatten, ein kleines Baby hingegen einen außergewöhnlich hohen Puls. Anders als bei bekannten Varianten hätte sich kein Patient über einen Verlust des Riechsinns beklagt.

„Ihre Symptome waren so unterschiedlich und so mild von denen, die ich zuvor behandelt hatte“, sagte Dr. Coetzee, die seit 33 Jahren Hausärztin ist, aber auch Vorsitzende der South African Medical Association.

Alleine in ihrer Praxis seien 24 Patienten positiv auf die neue Variante getestet worden. Gegenüber dem russischen Portal Sputnik sagte die Medizinerin: "Wir werden es erst nach zwei Wochen wissen. Ja, es ist übertragbar, aber im Moment wissen wir als Ärzte nicht, warum es so viel Hype gibt, während wir es noch untersuchen. Es gibt einige Patienten, die ins Krankenhaus eingeliefert werden, und das sind junge Leute ab 40".

Sie zeigte sich wegen älterer und nicht geimpfter Menschen besorgt, die besonders hart von der Omikron-Variante getroffen werden könnten.