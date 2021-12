Unglück in Ulm

52-Jähriger von 400-Kilo Klavier erschlagen

14.12.2021, 13:01 Uhr | AFP

Bei einem Unfall in Ulm ist ein Mann tödlich verletzt worden. Er verlor das Gleichgewicht, als er einen 400 Kilogramm schweren Flügel transportieren wollte.

Bei einem missglückten Transportversuch ist ein Mann in Ulm von einem 400 Kilogramm schweren Flügel erschlagen worden. Wie die Polizei in der baden-württembergischen Stadt am Montagabend mitteilte, wollte der 52-Jährige das Instrument am Freitagnachmittag auf einen Anhänger laden. Auf der glatten Straße verlor der Mann aber wohl das Gleichgewicht, sodass der Flügel auf seinen Oberkörper kippte.

Helfer versuchten umgehend, den Verunglückten wiederzubeleben. Er starb jedoch später im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.