"Hochrangige Untersuchung"

12 Menschen sterben bei Massenpanik in Indien

01.01.2022, 07:00 Uhr | AFP

Polizisten helfen beim Verladen des Sarges eines Opfers einer Massenpanik in einem Gesundheitszentrum in Katra: Mindestens zwölf Menschen sind ums Leben gekommen. (Quelle: Channi Anand/AP/dpa)

Zu einem traditionellen Neujahrsgebet haben sich viele Menschen in einen Tempel in Indien begeben. Dann ist es aus noch unbekannter Ursache zu einer Panik gekommen. Mehrere Menschen sterben.

Bei einer Massenpanik an einem hinduistischen Tempel in dem von Indien kontrollierten Teil Kaschmirs sind mehrere Menschen gestorben. Wie ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP am Samstagmorgen mitteilte, kamen "mindestens zwölf Menschen ums Leben und dreizehn wurden verletzt". Die Zahl der Toten könnte aber noch steigen. Demnach waren sehr viele Gläubige auf dem Weg zu dem Tempel.

Ein weiterer Beamter des Katastrophenschutzes bestätigte die Zahl der Toten. Seinen Angaben zufolge ereignete sich die Massenpanik gegen 2.45 Uhr morgens (22.15 Uhr deutscher Zeit). Die Regierung habe eine "hochrangige Untersuchung" des Vorfalls angeordnet.

Traditioneller Neujahrsbesuch

Die Gläubigen strömten den Behördenangaben zufolge zum traditionellen Neujahrsbesuch zu dem hinduistischen Heiligtum Mata Vaishno Devi, um dort zu beten. Der Tempel gehört zu den wichtigsten Gebetsorten der Hindus in Nordindien und wird täglich von zehntausenden Gläubigen besucht.

Indiens Premierminister Narendra Modi sprach den Hinterbliebenen der Toten auf Twitter sein Beileid aus. Er sei "extrem traurig über den Verlust von Menschenleben", schrieb Modi auf der Internetplattform.