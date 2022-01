Flammen und dichte Rauchwolken

Südafrikanisches Parlament bei Brand komplett zerstört

02.01.2022, 17:44 Uhr | AFP

In Kapstadt ist am Morgen ein Brand im südafrikanischen Parlament ausgebrochen. Die Rauchwolke war weit über die Stadt hinweg sichtbar. (Quelle: t-online)

Die Räume der Nationalversammlung in Kapstadt sind komplett niedergebrannt. Die Ursache für das Feuer in dem Gebäudekomplex ist unklar, die Flammen sind noch nicht unter Kontrolle.

Die Nationalversammlung in Kapstadt ist durch ein Feuer komplett zerstört worden. Die seit dem Morgen wütenden Flammen hätten den Sitz der Abgeordneten "komplett verbrannt", sagte ein Parlamentssprecher am Sonntagnachmittag. Das Feuer sei weiterhin nicht unter Kontrolle. Die Ursache für den riesigen Brand, der den gesamten Parlamentskomplex in Rauchwolken hüllte, war zunächst unklar.

An dem Gebäude waren Flammen und dichte Rauchwolken zu sehen, wie AFP-Journalisten berichteten. Die Rettungsdienste forderten Verstärkung an. "Das Dach hat Feuer gefangen, und das Gebäude der Nationalversammlung steht ebenfalls in Flammen", sagte ein Sprecher der städtischen Rettungsdienste am Morgen.

Der Brand war gegen 4 Uhr (MEZ) im ältesten Flügel des Parlamentskomplexes ausgebrochen und griff von dort auf andere Gebäude über. "Die gesamte Kammer, in der die Abgeordneten sitzen, ist vollständig verbrannt", sagte am Nachmittag Parlamentssprecher Moloto Mothapo.

Letzter Großbrand im Kapstadt im April

Kapstadt ist seit 1910 Sitz des südafrikanischen Parlaments, während die Regierung in Pretoria angesiedelt ist. Im Parlament in Kapstadt hatte der damalige Präsident Frederik de Klerk 1990 das Ende des rassistischen Apartheid-Regimes erklärt.

Bereits im April hatte ein Großbrand am Tafelberg in Kapstadt für Verwüstungen gesorgt. Das Feuer hatte mehrere historische Gebäude erfasst und unter anderem Teile der Universitätsbibliothek zerstört.