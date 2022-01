Brasilianischer Urlaubsort

Video: Felswand begräbt Touristenboote unter sich

09.01.2022, 12:41 Uhr | t-online, wan

In Brasilien sind am Samstag mehrere Menschen ums Leben gekommen, als eine Felswand eines Canyons auf Ausflugsboote stürzte. Videoaufnahmen zeigen, wie eine Riesenwelle die Boote erfasst.

Im brasilianischen Minas Gerais hat sich ein Teil einer Felswand abgelöst und ist auf Ausflugsboote gestürzt. Mindestens sieben Menschen kamen ums Leben, 30 Ausflügler wurden zum Teil schwer verletzt. Einige Personen werden noch vermisst. Als die Nacht hereinbrach, wurde die Suche mit Tauchern vorübergehend eingestellt. Nach Angaben der Feuerwehr wurden zwei Boote getroffen und gingen unter.

Das Unglück fand am Furnas Lake in Capitólio statt, einem kleinen See im Südosten des Landes, der von meterhohen Canyons umsäumt wird und einen Wasserfall hat. Er ist ein beliebtes Ausflugsziel, Touristen werden mit Booten herumgefahren.

In den vergangenen Tagen hatte es starke Regenfälle gegeben. Der Gouverneur der Region, Romeo Zema, erklärte auf Twitter, dass sich wohl deshalb der Felsen gelockert habe.