Bayerische Alpen

Behörden warnen vor "erheblicher Lawinengefahr"

08.02.2022, 10:30 Uhr | AFP

In den bayerischen Alpen herrscht große Lawinengefahr. Behörden raten deshalb von Ausflügen in die Region ab. In der laufenden Saison starben bereits zwei Menschen durch Lawinen.

Die bayerischen Behörden haben vor einer derzeit großen Lawinengefahr im Alpenraum gewarnt. "Starker Schneefall und Wind haben die bereits seit mehreren Tagen kritische Lawinenlage verschärft", erklärte der Lawinenwarndienst beim bayerischen Landesamt für Umwelt am Dienstag in Augsburg. Oberhalb von 1.400 Metern herrsche damit "eine erhebliche Lawinengefahr".

"Mit dem Anstieg der Temperaturen und Sonneneinstrahlung" sei nun "mit der Selbstauslösung großer Lawinen zu rechnen". Das Erkennen von Gefahrenstellen und das Beurteilen der Lawinengefahr sei damit auch für erfahrene Wintersportler schwierig.

"Für Unternehmungen im winterlichen Gebirge ist daher aktuell Zurückhaltung gefragt", erklärte der Lawinenwarndienst. In der laufenden Saison waren in Bayern bereits zwei Menschen durch Lawinen ums Leben gekommen.