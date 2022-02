Der Sonnenschein ist nicht von Dauer

Im Video: Nach dem Schönwetter wirds ungemütlich

Ein frühlingshaftes Wochenende liegt hinter uns: In den meisten Regionen Deutschlands ließ sich die Sonne ungewöhnlich viel blicken. Doch damit ist schon wieder Schluss, denn jetzt droht Sturm und Regen.

Bereits am Montag ist der Wetterwechsel mancherorts deutlich sichtbar. Besonders in der Westhälfte des Landes startet die Woche ungemütlich und nass. Doch während die Temperaturen kurzzeitig steigen, erwartet uns im Laufe der Woche dann ordentlich Wind. Viele Regionen müssen sogar damit rechnen, dass in den kommenden Tagen ein Orkantief für Wirbel sorgt.

Wie stürmisch die Lage bei Ihnen sein wird oder ob Ihre Region vom nassen Wetter verschont bleibt, erfahren Sie im Video hier oder oben im Text.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.







Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.