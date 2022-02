Unglück bei Dacharbeiten

Baukran erschlägt 41-jährigen Mann

14.02.2022, 17:42 Uhr | dpa

Bei Reparaturen an einem Wohnhaus ist im bayerischen Hettstadt ein Kran umgestürzt und hat einen 41-jährigen Bewohner erschlagen. Ein Gutachter soll nun die Ursache für das Unglück klären.

Ein Baukran ist bei Dacharbeiten an einem Haus in der Nähe von Würzburg umgestürzt und hat einen Mann erschlagen. Der tonnenschwere Kran sei am Montagvormittag in Hettstadt aus zunächst unklaren Gründen umgefallen, teilte die Polizei mit. Der 41-jährige Bewohner des Hauses wurde den Angaben zufolge unter dem Baukran eingeklemmt und erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der 66 Jahre alte Vater des tödlich Verunglückten sei bei dem Unfall von einem Baugerüst gefallen und leicht am Bein verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Er kam ins Krankenhaus. Auch der 66-Jährige habe in dem Haus gewohnt, an dem die Arbeiten durchgeführt wurden, sagte der Sprecher. Ein Gutachter solle herausfinden, warum der Baukran umstürzte.