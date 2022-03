Bei Kraftstoffdiebstahl

Mann von LKW mitgeschleift – tot

18.03.2022, 13:33 Uhr | AFP

Ein 31-Jähriger ist in Bad Segeberg während eines Kraftstoffdiebstahls von einem Lastwagen mitgeschleift worden und gestorben (Symbolbild). (Quelle: Dennis Duddek/Eibner Pressefoto/imago images)

Ein Mann ist in Schleswig-Holstein von einem Lastwagen mitgeschleift worden und gestorben. Zuvor wollte er scheinbar Diesel klauen. Die Polizei untersucht den Vorfall.

Die Polizei in Schleswig-Holstein hat einen Mann identifiziert, der bei einem mutmaßlichen Dieseldiebstahl von einem Lastwagen mitgeschleift und getötet wurde. Es handle sich um einen 31 Jahre alten Mann aus Kaltenkirchen, teilten die Beamten am Freitag in Bad Segeberg mit.



Auch der nach dem Unglück am Donnerstag aufgekommene Verdacht des Kraftstoffdiebstahls habe sich erhärtet. Im Tank des Kleinlasters sei ein Loch entdeckt worden, in einem Koffer des Getöteten seien Bohrwerkzeug und Kanister gefunden worden.

Fahrer bemerkte zunächst nichts

Der Fahrer des Kleinlasters hatte auf dem Parkplatz eines Baumarkts in seinem Fahrzeug geschlafen, als er nach eigenen Angaben in der Nacht zum Donnerstag Geräusche hörte und nachsah, ohne aber eine Ursache zu finden.



Kurz darauf sei er losgefahren und habe, als er Schleifgeräusche wahrgenommen habe, an einer Tankstelle wenige hundert Meter weiter gehalten. Dort entdeckte er den Rollkoffer des Kraftstoffdiebs, der nach wenigen Metern Fahrt mit schwersten Verletzungen auf der Straße liegen geblieben und dort gestorben war.