Notfälle

Vulkan Taal auf den Philippinen aktiv

26.03.2022, 09:00 Uhr | dpa

Ein kleiner philippinischer Vulkan in einem landschaftlich reizvollen See in der Nähe der Hauptstadt spuckte am Samstag bei einer kurzen Explosion eine weiße Dampf- und Aschewolke in den Himmel. Foto: Reynante Olitan De Villa/AP/dpa. (Quelle: dpa)