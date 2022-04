Vorhersage im Video

In diesen Regionen verändert sich die Wetterlage an Ostern

An den Feiertagen wird es in einigen Teilen Deutschlands merklich kälter – doch das gilt nicht überall. In anderen Regionen soll sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden. Die Vorhersage im Video.

Während das Thermometer in einigen Teilen Deutschlands nur einstellige Werte anzeigen soll, wird es in anderen frühlingshaft warm. Doch nicht nur die Temperaturen spielen an Ostern eine große Rolle beim Wetter.

Wie das Wetter an den Feiertagen bei Ihnen wird, wo Temperaturen von über 20 Grad erwartet werden und wie sich die Wetterlage jetzt verändert, zeigt Michaela Koschak anhand von Wetterkarten im Video – oben oder hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.









Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.