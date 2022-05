Al Lupiano erhielt seine Diagnose schon vor 20 Jahren: In seinem Hirn hatte sich ein Tumor gebildet. Lupiano erholte sich von der Krebserkrankung, doch dann wurden auch bei seiner Frau und seiner Schwester Hirntumore festgestellt. Als seine Schwester dem Krebs erlag, startete der Umweltwissenschaftler eine Umfrage auf Facebook : Hatten womöglich noch andere Bewohner von Colonia im US-Staat New Jersey Tumore entwickelt? Die Rückmeldungen auf Lupianos Umfragen offenbarten ein medizinisches Mysterium, das die Gesundheitsbehörden bislang nicht erklären können.

Fachleute untersuchen Highschool von Colonia

Mehrere Absolventen der Schule sind in der Zwischenzeit an Hirntumoren gestorben, unter ihnen auch die Schwester und die Schwägerin von Jason Wisinski. Sie litten an derselben Art von Tumor und starben innerhalb von drei Jahren beide im Alter von 38. Auch bei Al Lupianos Frau war Jahre später dieselbe seltene Tumorart entdeckt worden. Sein Neurologe sei völlig verblüfft gewesen: So etwas habe er in 40 Jahren Berufserfahrung noch nicht erlebt.