Neue Freiheitsstatue mit Comic-Gesicht in New York

New York (dpa) - In Sichtweite des Originals hat New York nun eine zweite Freiheitsstatue - mit Comic-Gesicht.

Das Kunstwerk der italienischen K├╝nstlerinPaola Pivinamens "You know who I am" ziert seit kurzem die High Line, eine zum Park umgewandelte fr├╝here Hochbahntrasse im S├╝dwesten Manhattans, und soll noch bis zum M├Ąrz 2023 zu sehen sein.