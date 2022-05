CDU: Schr├Âders Geld soll in Staatskasse flie├čen

Weniger Infektionen als in der Vorwoche Bundesweite Corona-Inzidenz sinkt unter 500 Von afp 09.05.2022 - 05:06 Uhr Lesedauer: 1 Min. Eine Spritze f├╝r eine Corona Schutzimpfung wird vorbereitet: Die Fallzahlen in Deutschland sinken. (Quelle: Bernd Wei├čbrod/dpa-bilder)

Das RKI meldet 3.350 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden. Die Inzidenz sinkt ebenfalls. Die Zahlen d├╝rften jedoch unvollst├Ąndig sein.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist unter 500 gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Montagmorgen mit 499,2 an. Am Sonntag hatte die Inzidenz bei 514,0 gelegen, vor einer Woche bei 639,5. Der Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen.

Wie das RKI am Montag unter Berufung auf Daten der Gesundheits├Ąmter weiter mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 3.350, nach 8.488 am Vortag und 4.032 vor einer Woche. Die Gesamtzahl der erfassten Ansteckungsf├Ąlle in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie erh├Âhte sich auf 25.299.300.

Einige Bundesl├Ąnder melden am Wochenende nicht

Binnen 24 Stunden wurden laut RKI zudem f├╝nf weitere Todesf├Ąlle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 136.538.