So liege die Wahrscheinlichkeit, dass im F├╝nf-Jahres-Zeitraum 2022 bis 2026 mindestens ein Jahr eine Temperatur von ├╝ber 1,5 Grad erreiche, bei fast 50 Prozent, berichtete die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf. Das hei├čt aber nicht, dass die 1,5-Grad-Marke in diesem Fall dauerhaft ├╝berschritten wird, in den Folgejahren k├Ânne der Wert auch wieder niedriger liegen, so die WMO. Im Schnitt rechnen Experten f├╝r die kommenden Jahre aber mit weiter steigenden Temperaturen.