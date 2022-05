Aktualisiert am 11.05.2022 - 19:17 Uhr

Aktualisiert am 11.05.2022 - 19:17 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Lufthansa hat sich daf├╝r entschuldigt, dass sie in der vergangenen Woche einer Gruppe orthodoxer Juden den Weiterflug von Frankfurt nach Budapest verweigert hat. "Lufthansa entschuldigt sich ausdr├╝cklich bei den G├Ąsten", hie├č es in einem Tweet der Fluggesellschaft.

"Die Ereignisse stehen nicht im Einklang mit unseren Werten." Hessens Antisemitismusbeauftragter Uwe Becker forderte die Lufthansa-Unternehmensspitze auf, Stellung zu beziehen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr entschuldigte sich am Mittwoch gegen├╝ber einem Vertreter der J├╝dischen Gemeinde in Berlin, wie das Unternehmen am Abend mitteilte.