Bekannter aber ist wohl die uralte Methode der Jagd mit Hilfe des klebrigen Stoffs. Schon im Mittelalter wurden ├äste mit Pech bestrichen, damit V├Âgel darauf feststecken. Ein so gefangenes Tier wurde wortw├Ârtlich zum "Pechvogel". Irgendwann fand sich der Ausdruck auch in der Sprache wieder - ├Ąhnlich wie "auf den Leim gehen".

Ihr Ursprung ist oft nur schwer nachweisbar. Sie sind zum Beispiel in fr├╝heren Zeiten entstanden, indem aus Alltagssituationen bildhafte Ausdr├╝cke in der Sprache wurden, wie Kulturhistoriker Andres Furger in seinem Buch "Der rote Faden. Von der Redensart zum Geschichtsbild" erkl├Ąrt. Bei der Deutung von Redewendungen werde viel spekuliert, sagt Essig. Leicht sei es, wenn sie aus der Bibel, Fabeln oder Anekdoten stammten.

So zeigte etwa Mitte des 19. Jahrhunderts der Fall des Studenten Victor von Hase, wie schnell sich eine Formulierung verbreiten kann. Vor Gericht sagte er: "Mein Name ist Hase, ich verneine die Generalfragen. Ich wei├č von nichts." Innerhalb von nur zwei Jahren habe sich die Kurzform des Satzes in der Sprache eingeb├╝rgert, so Essig.