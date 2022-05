Die Corona-Lage in Nordkorea hat sich am Wochenende offenbar weiter drastisch verschĂ€rft. Das Land meldete am Sonntag 15 TodesfĂ€lle wegen "Fiebers", am Samstag waren es 21. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA stieg die Zahl der TodesfĂ€lle auf insgesamt 42 – bei 820.620 KrankheitsfĂ€llen und mindestens 324.550 FĂ€llen, die medizinische Behandlung bedĂŒrfen. Wie viele der TodesfĂ€lle auf das Coronavirus zurĂŒckzufĂŒhren sind, blieb unklar, da es an TestkapazitĂ€ten fehlt.