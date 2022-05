Aktualisiert am 19.05.2022 - 15:45 Uhr

Sch├╝sse in Bremerhavener Gymnasium - Frau wird verletzt

Nach rund vier Stunden Ausharren in verschlossenen Klassenr├Ąumen k├Ânnen sie am Donnerstagmittag endlich die Schule verlassen. Einige lachen, andere haben verweinte Augen. "Ich habe bis eben panische Angst gehabt", sagt ein 16-J├Ąhriger. Erst jetzt, wieder in Freiheit, sp├╝re er Erleichterung.