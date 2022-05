Das Wochenende war nach den schweren Unwettern am Freitag ruhig. Doch in der neuen Woche nÀhert sich bereits ein weiteres Tiefdruckgebiet und bringt lokal starke Schauer und Gewitter.

Mit schweren Unwettern und sogar Tornados wie am Freitag muss Deutschland in der neuen Woche erst einmal nicht rechnen – zum GlĂŒck. Doch ein Tiefdruckgebiet sorgt in einigen Regionen fĂŒr heftige Gewitter, Schauer und auch Hagel.