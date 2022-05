Das teilte die Polizei in Bayern am Montag nach einer rechtsmedizinischen Untersuchung mit. Die Identit├Ąt des etwa vier bis sechs Jahre alten Jungen sei aber noch nicht gekl├Ąrt. "Es k├Ânnen derzeit auch noch keine Aussagen zu den Todesumst├Ąnden getroffen werden."

Ein Kanufahrer hatte am vergangenen Donnerstag bei Vohburg an der Donau (Landkreis Pfaffenhofen) etwas in der Donau treiben sehen und mit seinem Paddel an Land gebracht. Erst am Wochenende war klar, dass es sich um einen menschlichen K├Ârper handelt. Die Ermittler suchten mit Unterst├╝tzung von Polizeitauchern, Sp├╝rhunden und Booten am Fluss nach Hinweisen - zun├Ąchst ohne Ergebnis.