Zwei Tote bei Explosion in Biodiesel-Fabrik in Nordspanien

Madrid (dpa) - Bei einer Explosion und einem anschließenden Brand in einer Biodiesel-Fabrik in der nordspanischen Region La Rioja sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Die Fabrik und das gesamte Industriegebiet El Recuenco in der Gemeinde Calahorra seien unmittelbar nach dem Notfall am frĂŒhen Donnerstagnachmittag evakuiert worden, berichteten die Zeitung "El DĂ­a de La Rioja" und andere Medien unter Berufung auf die Sicherheitsbehörden. Außerdem seien rund 250 Kinder, die in der NĂ€he an einem Schulausflug teilgenommen hĂ€tten, bereits in Sicherheit gebracht worden.