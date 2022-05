"Spielen war wĂ€hrend Corona Therapie", meint Brobeil. Offenbar auch fĂŒr Erwachsene. In einer reprĂ€sentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des DSVI gaben 40 Prozent der Befragten im vergangenen Jahr an, dass Spielen ihnen durch die Pandemiezeit geholfen habe. 37 Prozent erklĂ€rten, dass Spielen bei ihnen auch kĂŒnftig einen grĂ¶ĂŸeren Stellenwert haben werde.

"Deutschland ist schon immer ein großes Gesellschaftsspielland gewesen", sagt Christin Lumme vom Deutschen Spielearchiv, dessen Sammlung 40.000 Spiele aus fĂŒnf Jahrhunderten umfasst. "Corona hat dem sicherlich noch einen Schub gegeben." Das Schöne an Gesellschaftsspielen sei, dass am Spieltisch alle gleich seien. Kinder lernten dabei, sich an gemeinsame Regeln zu halten, zu gewinnen, aber auch verlieren zu können. In der Corona-Zeit hĂ€tten viele Familien mehr Zeit dafĂŒr gehabt, weil viele andere FreizeitaktivitĂ€ten nicht möglich gewesen seien, sagt Lumme. Auch Online-Plattformen hĂ€tten geboomt, auf denen Menschen Brettspiele digital zusammen spielen können.