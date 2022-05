Aktualisiert am 30.05.2022 - 12:22 Uhr

Sp├╝rhunde erschn├╝ffeln Koala-Kot in Australien

Brisbane (dpa) - In Australien erschn├╝ffeln Hunde nicht nur Drogen, sondern auch Koala-Kot: Mit ihren feinen Nasen haben zwei Hunde namens Bear und Billie-Jean in den vergangenen Jahren Dutzende H├Ąufchen der gef├Ąhrdeten Beuteltiere aufgesp├╝rt.

In besonders von den verheerenden Buschbr├Ąnden 2019 und 2020 betroffenen Gebieten in Queensland gesammelte Proben werden zusammen mit anderen analysiert, um festzustellen, wie sich Naturkatastrophen auf den Gesundheitszustand von Koalas auswirken - und wie die putzigen Tiere k├╝nftig besser gesch├╝tzt werden k├Ânnten.

Untersucht w├╝rden etwa der Hormonspiegel und das Darmmikrobiom in den Hinterlassenschaften der Koalas, teilten das Sp├╝rhundeteam der University of the Sunshine Coast und die Tierschutzorganisation IFAW mit. Ergebnisse w├╝rden im kommenden Jahr erwartet, sagte Romane Cristescu, die Direktorin des Sp├╝rhundeteams, der Deutschen Presse-Agentur.