RKI: Rückgang der Inzidenz stagniert

Vor allem steigende Corona-Zahlen in Portugal haben in Deutschland j├╝ngst f├╝r Aufmerksamkeit in Sachen BA.5 gesorgt. Trotz der hohen Impfquote von 87 Prozent stiegen in dem beliebten Urlaubsland zuletzt auch die Zahl der Krankenhauspatienten und die Sterblichkeit im Zusammenhang mit Covid-19. Corona-Beschr├Ąnkungen gibt es in dem Land mit gut zehn Millionen Einwohnern kaum noch.