Zweijähriger erschießt seinen Vater in Florida

Ein zweij├Ąhriger Junge hat in den USA seinen Vater mit einer ungesicherten Waffe im Haus der Familie erschossen. Das Ungl├╝ck ereignete sich vor den Augen seines f├╝nf Jahre alten Bruders, der in der Folge zum wichtigsten Zeugen der Ermittler wurde, wie die Polizei des Bezirks Orange County im Bundesstaat Florida mitteilte.

Sheriff John Mina zufolge waren die per Notruf alarmierten Beamten am Tatort in Orlando zun├Ąchst von einem Suizid des 26 Jahre alten Vaters ausgegangen. Im Krankenhaus wurde jedoch eine Schusswunde im R├╝cken des Mannes festgestellt, die diese These nicht st├╝tzte.